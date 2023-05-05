«Ситуация усугубляется». Лавров предупредил мир об «опасной черте»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что человечество, как и в годы «холодной войны», подошло к опасной черте – может быть, «еще более опасной», чем тогда. Об этом министр написал в своей новой статье.
«Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя"», – отметил Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
Запад лоббирует войну «в стенах ООН», несмотря на то, что эта организация была создана для предотвращения ужасов войны. Голоса здравомыслящих сил, призывающих к диалогу, заглушаются теми, кто взял курс на подрыв дипломатии.
Лавров призывает ускорить реформу Совбеза ООН, расширив в нем представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки. Он констатирует «перепредставленность» Запада в ООН, что подрывает принцип многосторонности.
Ранее главы МИД России и Китая заявили о неприемлемости практик неоколониализма. Подробнее – в нашей статье.