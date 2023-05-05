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Въезжающим в Белоруссию россиянам объяснили проверку паспортов на границе

Общество
Въезжающим в Белоруссию россиянам объяснили проверку паспортов на границе

Россиянам, желающим посетить Белоруссию, объяснили, с чем связаны проверки паспортов и появление контрольно-пропускных пунктов на границе.

Представители белорусского Госпогранкомитета рассказали, что эти временные меры предприняты в связи с подготовкой к взаимному признанию виз. С 5 мая специалисты начали мониторинг обстановки на белорусско-российском участке, пишет РБК.

Контроль ведется на шести основных въездах из России. Данная мера будет действовать до особого распоряжения, резюмировали в ведомстве.

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