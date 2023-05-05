Пользователи Сети восхитились ответом Небензи на антироссийский выпад членов ООН

Всего одно заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи в адрес участников СБ Организации вызвало восторг у пользователей интернет-пространства. Комментаторы в Сети назвали политика «крепким орешком».
Ранее Москва выполняла председательствующую миссию на мероприятиях Совета Безопасности ООН. Эта ситуация настолько возмутила некоторых членов Организации, что еще до начала заседаний они призвали лишить Кремль права брать на себя эту роль.
Небензя, комментируя антироссийский выпад ряда дипломатов, назвал его смехотворным. При этом подчеркнул, что подобные требования идут вразрез со всеми возможными правилами. Как пишут авторы «Народных Новостей», слова постпреда РФ вызвали у пользователей Сети лишь восхищение.
«Небензя — крепкий орешек. Да и вообще наших в ООН голыми руками не возьмешь!» — отметил комментатор.
«Господин Небензя, так ведь нет никаких правил! Международные отношения рухнули. Значит могут и исключить Россию из Совбеза вообще!» — добавил другой.
Ранее Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. По его словам, Вашингтон не позволит это сделать.