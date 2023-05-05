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Российское посольство в Германии назвало циничным осквернение захоронений советских солдат

Политика
Российское посольство в Германии назвало циничным осквернение захоронений советских солдат

Посольство России в Германии выступило с осуждением в отношении вандализма на 14 захоронениях советских воинов в мемориальном комплексе «Зееловские высоты» в федеральной земле Бранденбург.

Там повредили надгробия неизвестные.

«Продолжаем фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Возмущены осквернением могил красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — указано в официальном заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что подлое преступление было совершено циничным образом. К тому же накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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