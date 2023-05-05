Российское посольство в Германии назвало циничным осквернение захоронений советских солдат

Посольство России в Германии выступило с осуждением в отношении вандализма на 14 захоронениях советских воинов в мемориальном комплексе «Зееловские высоты» в федеральной земле Бранденбург.
Там повредили надгробия неизвестные.
«Продолжаем фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Возмущены осквернением могил красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — указано в официальном заявлении.
В дипломатическом ведомстве добавили, что подлое преступление было совершено циничным образом. К тому же накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.