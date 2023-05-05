Британские, американские и европейские газеты выпускают обложки с сатирическим изображением короля Великобритании Карла III перед его коронацией, а неизвестные британцы нарисовали перед его дворцом неприличный символ. Так подданные встречают нового монарха «на помазание».
The New Yorker смеется над слишком мелким масштабом личности Карла для британского престола.
The Guardian упрекает в том, что монарх решил устроить пышную коронацию и потратить на торжество бюджетные миллионы долларов в то время, как врачи вынуждены брать еду в фондах помощи.
Журнал Saturday вспоминает, как наследника британского престола пытались забросать яйцами, а французское сатирическое издание Charlie Hebdo намекают на «неслучайную» смерть в ДТП жены Карла, принцессы Дианы, после развода с ним.
«Даже мама пришла!», – говорят нарисованные на обложке Charlie Hebdo сыновья Карла и Дианы.
Даже на фоне повального высмеивания новый король Британии не остался без «группы поддержки»: так, фразой «Боже, храни короля» отличилось Министерство обороны Украины. На коронации будет присутствовать президент Владимир Зеленский – судя по всему, украинские власти рассчитывают, что Карл будет лоббировать британскую военную помощь киевскому режиму.
Отсутствие уважения подданных и европейских соседей к новому монарху объясняется тем, что Карл запомнился сочетанием «старого» консервативного монархизма и лицемерным нарушением правил – он не смог ответственно подойти к своему скандальному первому браку и достойно воспитать младшего сына Гарри, ныне раздающего провокационные интервью, дискредитирующие британский престол.
Ранее в МИД Китая заявили, что Великобритания не имеет прав на Гонконг и королевству «пора отказаться от старых принципов». Подробнее – в нашей статье.