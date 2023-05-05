Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

Даже на фоне повального высмеивания новый король Британии не остался без «группы поддержки»: так, фразой «Боже, храни короля» отличилось Министерство обороны Украины. На коронации будет присутствовать президент Владимир Зеленский – судя по всему, украинские власти рассчитывают, что Карл будет лоббировать британскую военную помощь киевскому режиму.