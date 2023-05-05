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Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

Европа и США
Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

Британские, американские и европейские газеты выпускают обложки с сатирическим изображением короля Великобритании Карла III перед его коронацией, а неизвестные британцы нарисовали перед его дворцом неприличный символ. Так подданные встречают нового монарха «на помазание».

Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

The New Yorker смеется над слишком мелким масштабом личности Карла для британского престола.

Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

The Guardian упрекает в том, что монарх решил устроить пышную коронацию и потратить на торжество бюджетные миллионы долларов в то время, как врачи вынуждены брать еду в фондах помощи.

Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

Журнал Saturday вспоминает, как наследника британского престола пытались забросать яйцами, а французское сатирическое издание Charlie Hebdo намекают на «неслучайную» смерть в ДТП жены Карла, принцессы Дианы, после развода с ним.

«Даже мама пришла!», – говорят нарисованные на обложке Charlie Hebdo сыновья Карла и Дианы.
Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

Даже на фоне повального высмеивания новый король Британии не остался без «группы поддержки»: так, фразой «Боже, храни короля» отличилось Министерство обороны Украины. На коронации будет присутствовать президент Владимир Зеленский – судя по всему, украинские власти рассчитывают, что Карл будет лоббировать британскую военную помощь киевскому режиму.

Короля Великобритании жестко высмеяли «в народе» и СМИ

Отсутствие уважения подданных и европейских соседей к новому монарху объясняется тем, что Карл запомнился сочетанием «старого» консервативного монархизма и лицемерным нарушением правил – он не смог ответственно подойти к своему скандальному первому браку и достойно воспитать младшего сына Гарри, ныне раздающего провокационные интервью, дискредитирующие британский престол.

Ранее в МИД Китая заявили, что Великобритания не имеет прав на Гонконг и королевству «пора отказаться от старых принципов». Подробнее – в нашей статье.

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