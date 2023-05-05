Пользователи Сети высоко оценили недавнюю речь Путина о западном одеяле

Пользователи Сети по всему миру высоко оценили речь президента России Владимира Путина на заседании Совета законодателей.
Как пишет «ПолитРоссия», речь была опубликована на YouTube-канале Russian News, где и собрались иностранные комментаторы. Они восхитились словами российского лидера. Президент говорил о навязывании Западом правил.
«Кто их написал, эти правила? Вот у себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Ну, мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их правилам тоже не собираемся», – высказался Путин.
Иностранцев впечатлила его речь, комментаторы поделились эмоциями.
«Мистер Босс, рассказывающий Западу, как оно есть на самом деле!» – объяснили, как они видят Путина, иностранцы.
Также пользователи заметили, что президент производит впечатление человека, который твердо смотрит в будущее.