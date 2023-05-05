На наши многочисленные письма по боеприпасам ни одного ответа на сегодня нет — Пригожин

Об этом бизнесмен рассказал, отвечая на соответствующий запрос журналистов. Как отметили представители СМИ, сегодня министр обороны Сергей Шойгу в Ростове-на-Дону проинспектировал готовность военной техники и вооружения в Южном военном округе, а также поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопрос непрерывного снабжения группировок войск в зоне СВО всем необходимым.