На наши многочисленные письма по боеприпасам ни одного ответа на сегодня нет — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ни одного ответа на многочисленные письма о проблеме «снарядного голода» у «оркестра» так и не поступило.
Об этом бизнесмен рассказал, отвечая на соответствующий запрос журналистов. Как отметили представители СМИ, сегодня министр обороны Сергей Шойгу в Ростове-на-Дону проинспектировал готовность военной техники и вооружения в Южном военном округе, а также поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопрос непрерывного снабжения группировок войск в зоне СВО всем необходимым.
«Я не в курсе того, какие были даны поручения. К нам никто не обращался, на наши многочисленные письма по боеприпасам ни одного ответа на сегодня нет. Мой официальный представитель ЧВК "Вагнер", Герой России Трошев при генеральном штабе никакой информации не получал, с ним никто не общается», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» публично обратился к российским военачальникам по поводу ситуации с боеприпасами для «музыкантов». Пригожин сообщил, что из-за острейшей нехватки снарядов «оркестр» несет большие потери. Он также уведомил о готовности с 10 мая передать позиции в Бахмуте регулярной армии.