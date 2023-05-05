Количество нефтегазовых буровых установок в мире сократилось за апрель на 3,8%

Число работающих буровых установок для добычи нефти и газа во всем мире сократилось на 3,8% в апреле 2023 года. Об этом свидетельствуют данные компании Baker Hughes, сообщает издание «Прайм».
На сегодняшний день количество функционирующих буровых установок равняется 1808 штукам. В апреле оно сократилось на 71 единицу. При этом в годовом выражении число таких агрегатов увеличилось на 12,8%, или на 205 установок.
В США число буровых установок уменьшилось всего на одну, до 752 единиц. При этом на территории Канады это значение сократилось на 87 штук, до 109 таких конструкций. Количество вышек в Африке также упало до 93 единиц.