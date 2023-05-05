Немецкий полковник Тиле раскрыл главный страх Зеленского после атаки дронов на Кремль

Стало известно, чего на самом деле страшится украинский лидер Владимир Зеленский после ударов дронов по зданию Администрации президента РФ. Неожиданную правду о политике раскрыл германский отставной полковник Ральф Тиле.
Ночью 3 мая два украинских беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию российского лидера Владимира Путина. Тиле в ходе общения с журналистами N-TV сказал, что после этого инцидента Зеленского пугает возможная потеря западных союзников.
«Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», — добавил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об атаке на резиденцию Путина принял Белый дом. Киев, по его словам, лишь выполнял приказ.