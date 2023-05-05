Ганчев сообщил о концентрации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины стягивают войска на территорию Харьковской области, сообщил руководитель российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, которые приводит ТАСС, о концентрации подразделений ВСУ сообщают местные жители. Более того, как отметил государственный деятель, в группировке противника преобладают иностранные наемники.
«Мы знаем о скоплении личного состава в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей, что там преобладают именно наемники», — сказал Ганчев.
В заключение он добавил, что мотивы украинских военных носят «совсем не миротворческий» характер.