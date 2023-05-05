Адмирал Комоедов: если ЧВК «Вагнер» выйдет из Бахмута, то произойдет обвал фронта

Российские войска в зоне специальной военной операции окажутся в критическим положении, если бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Артемовск. Такое заявление сделал бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что 10 мая «музыканты» передадут свои позиции ВС РФ из-за острого дефицита снарядов. По его словам, руководство Минобороны России намеренно снижает поставки боеприпасов для «оркестрантов» — в среднем они получали лишь 30 % от необходимого количества, а теперь и того меньше.
Комоедов объяснил, что ситуация на полях сражений сложилась критическая и замолчать объемы всех проблем — просто невозможно.
«Мы славяне, сор из избы не выносим, но здесь уже ссора, мне кажется, превзошла все ожидания. Если посмотреть интернет, вообще мрак», — уточнил он.
Он также добавил, что непонятно, ради чего погибают бойцы, если им не предоставляют достаточного количества боеприпасов.
«Надо разобраться в этом вопросе. До боли в душе. Неужели это правда, неужели это так и есть? Двойные какие-то стандарты», — резюмировал он.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил, что десятки тысяч убитых и раненных бойцов подразделения лежат на совести тех, кто не выдавал боеприпасы.