Адмирал Комоедов: если ЧВК «Вагнер» выйдет из Бахмута, то произойдет обвал фронта

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что 10 мая «музыканты» передадут свои позиции ВС РФ из-за острого дефицита снарядов. По его словам, руководство Минобороны России намеренно снижает поставки боеприпасов для «оркестрантов» — в среднем они получали лишь 30 % от необходимого количества, а теперь и того меньше.