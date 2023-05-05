Венгерский журналист приструнил посла США Прессмана из-за восхищения Украиной

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман подвергся критике после слов о восхищении Украиной. Венгерский журналист отчитал американского дипломата, напомнив о преступлениях в Донбассе.
Прессман в эфире Hír TV заявил, что восторгается украинцами. Посол отметил, что они относятся к «вдохновляющему поколению активистов». Журналист телеканала опроверг слова американского дипломата.
«Эти вдохновляющие активисты убивали русских в Донбассе восемь лет», — цитирует журналиста «Царьград».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Дэвида Прессмана не вмешиваться во внутренние дела республики.