Замруководителя кемеровской лаборатории Россельхознадзора арестовали за подделку данных

В Крыму заместителя руководителя кемеровской испытательной лаборатории Россельхознадзора арестовали по делу о фальсификации данных о проверке почвы в Томской области. Женщину задержали в Симферополе и доставили в Томск для дальнейшего расследования.
Замдиректора ФГБУ «ВНИИЗЖ» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, она причастна к созданию поддельных документов, благодаря которым АО «Сибарго» удалось скрыть факт загрязнения плодородного слоя почвы отходами животноводства на двух участках. Это причинило вред окружающей среде, ущерб оценивается в 2 млрд рублей.