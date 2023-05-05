Военный летчик Попов рассказал об особой тактике ВКС России в ходе СВО

Однако заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в беседе с «Политикой Сегодня» не согласился с такой позицией. По его мнению, говорить о том, что ВС РФ «господствуют» в воздушном пространстве Украины, было бы неправильно. Российская сторона «на паритетных началах» выполняет боевые задачи и не всегда использует возможности ВКС по нанесению ударов по украинским территориям, поскольку перед ней стоят другие цели.