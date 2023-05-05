Военный летчик Попов рассказал об особой тактике ВКС России в ходе СВО

Россия обладает «почти безусловным преимуществом» в воздухе, которым она еще не воспользовалась, полагают западные аналитики: по их словам, российская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) способна разгромить ВСУ во время анонсированного Киевом ранее наступления.
Как пишет американский журнал Newsweek, авиапарк российских ВС в десять раз превышает украинский. Истребители МиГ-35, Су-35 и Су-57 могут «уничтожить контрнаступление» ВСУ. Такого развития событий стоит ожидать еще и в том случае, если Украина не получит больше систем ПВО: «русские смогут использовать свое превосходство» в воздухе, считают зарубежные эксперты.
Однако заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в беседе с «Политикой Сегодня» не согласился с такой позицией. По его мнению, говорить о том, что ВС РФ «господствуют» в воздушном пространстве Украины, было бы неправильно. Российская сторона «на паритетных началах» выполняет боевые задачи и не всегда использует возможности ВКС по нанесению ударов по украинским территориям, поскольку перед ней стоят другие цели.
«Хотелось бы, как пишет западная пресса, чтобы мы якобы полностью завладели воздушным пространством Украины, но мы же понимаем, что там система ПВО работает. Пусть не так эффективно, как им бы хотелось, но работает — угроза для нашей авиации остается. Запад поставил очень много переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различного характера, ВСУ их используют и по необходимости, и просто так», — рассуждает Попов.
Россия нацелена выполнять задачи «не любой ценой» — важна эффективность, качество и сохранение личного состава, подчеркнул эксперт. Поэтому истребители, бомбардировщики, штурмовики, вертолетная и армейская авиация наносят удары так, чтобы как можно меньше приходилось заходить на территорию противника, пояснил Попов.
«Чтобы "не подставляться", мы иногда выполняем полеты, не заходя вглубь территорий противника, иногда, когда есть такая возможность, используем ПЗРК или реактивные системы залпового огня (РСЗО), гиперзвуковое оружие <…> Потому что эффективность достаточно высокая, и для наших войск это безопасно», — сказал эксперт, также отметив преимущества радиоэлектронной борьбы и артиллерии в совокупности с авиацией.
На вооружении украинской армии также есть истребители, напомнил собеседник «ПС». ВСУ их используют, как бы ВС РФ не хотелось обратного, поэтому не стоит делать «голословные» заявления о всеобъемлющем превосходстве, полагает Попов. Тем не менее у российской авиации все же есть боевой потенциал, который еще «в резерве» и не был использован в полной мере.
«Да, действительно есть такие возможности нанести массированный, глубокий удар, но стоит ли этим заниматься, пока у нас есть и другие возможности?» — задался вопросом собеседник «ПС».
Попов напомнил, что российская сторона подходит к вопросам применения авиации с точки зрения безопасности ее использования, поскольку каждый сбитый самолет — это люди, которых необходимо беречь как никогда. Вести «оголтелую» воздушную разведку российские силы «не настроены», по крайней мере, пока нет такой необходимости, заключил эксперт.
Ранее директор музея ПВО Юрий Кнутов объяснил основную цель нанесения российскими военными мощных ракетных ударов по штабам и базам ВСУ. Тогда ВС РФ поразили в том числе места возможной дислокации иностранных военных советников. Подробности — в материале «ПС».