Медиагруппа «Патриот» объявила о партнерстве с новостным порталом PROGORODSAMARA

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о партнерстве с новостным порталом PROGORODSAMARA. В рамках сотрудничества планируется обмен новостями и поддержка важных мероприятий.
На крупном портале Самарской области размещаются эксклюзивные материалы с мероприятий, резонансные новости, фоторепортажи и комментарии экспертов. В прошлом году количество посещающих сайт читателей составляло 2,5 млн человек.
«Только вместе мы отстоим информационный суверенитет нашей страны. Я уверен, что нас ждем долгая и интересная совместная работа», — заявил Столярчук.
Редактор PROGORODSAMARA Александр Чувилин уверен, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» будет продуктивным и взаимовыгодным. Он напомнил, что их сайт по-прежнему занимает лидирующие позиции в медиа-рейтингах.