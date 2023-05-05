Медиагруппа «Патриот» объявила о партнерстве с новостным порталом PROGORODSAMARA

Редактор PROGORODSAMARA Александр Чувилин уверен, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» будет продуктивным и взаимовыгодным. Он напомнил, что их сайт по-прежнему занимает лидирующие позиции в медиа-рейтингах.