Трепова* также сообщила, что после ее поступка с ней наотрез отказалась общаться мать и не отвечает на звонки – во время того, как женщину вели на допрос, она кричала, что «убьет» свою дочь. Тем не менее, Трепова* имеет возможность общаться если не с родительницей, то с широкой аудиторией: некоторые недоумевают, почему террористке, поддерживающей киевский режим, разрешено раздавать интервью.