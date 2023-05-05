Террористку Трепову застыдили за глупость: она перепутала Иисуса с рэпером

Обвиняемая в организации теракта в петербургском кафе Дарья Трепова✱* шокировала россиян уровнем невежества: в попытке оправдаться за преступление она заявила, что вспоминает фразу «Не мир я принес вам, но меч» – террористка уверена, что высказывание принадлежит американскому рэперу, а не Иисусу Христу.
«Раз за разом прокручиваю все события в голове. [Рэпер] Канье Уэст как-то сказал: "Не мир я принес вам, но меч". И я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках», – заявила Трепова* либеральному Telegram-каналу «Ротонда», ранее публиковавшему манифест террористов, стрелявших по детям в Брянской области.
Примечательно, что Трепова* была отличницей в школе и закончила ее с медалью: остается лишь догадываться, откуда у нее столь существенные пробелы в образовании.
Ополченец первой волны Донбасса Александр Аверин считает, что Трепова*, убившая военкора Владлена Татарского, «косит под дурочку» – он призывает «не вестись» на выстраиваемый ею образ недалекой девушки.
Впрочем, даже если обвиняемая искренна в своем незнании – это не меняет дело, считает журналистка и член СПЧ Марина Ахмедова. Трепова* устроила «кровавую баню» в кафе Петербурга, но не раскаивается и эгоцентрично говорит сугубо о своих проблемах: жалуется на отсутствие сигарет, книжки и депрессивное настроение.
«Жил-был на свете такой человек — Иисус Христос. Две тысячи лет назад он произнес слова: «Не мир я принес вам, но меч». Но в мире Треповой* эти слова произнес рэпер Уэст. Это говорит о том, что она не знает базовых вещей о том мире, в котором живет. Но при этом берется судить об этом мире, берется принимать какую-то сторону в украинском конфликте», – отметила журналистка и член СПЧ Марина Ахмедова.
Арестованной следует просто обложиться книжками и начать их читать – желательно, начать с Библии, считает Ахмедова.
Террористка, раздающая интервью
Трепова* также сообщила, что после ее поступка с ней наотрез отказалась общаться мать и не отвечает на звонки – во время того, как женщину вели на допрос, она кричала, что «убьет» свою дочь. Тем не менее, Трепова* имеет возможность общаться если не с родительницей, то с широкой аудиторией: некоторые недоумевают, почему террористке, поддерживающей киевский режим, разрешено раздавать интервью.
«Никто из уполномоченных узнавать пока что никак не объяснил нам, каким это образом в одном питерском издании появилось полномасштабное интервью Дарьи Треповой* с ее горем уму. И с какого перепугу ей вообще разрешено открывать рот, при таком-то составе. Добрая Россиюшка у нас, вот что скажу. Не по временам добрая», – подчеркнул журналист издания «Взгляд» Юрий Васильев в Telegram.
«Может, я чего-то не понимаю, но с какой стати обвиняемая в терроризме свободно раздает интервью? Это вообще что такое?», – возмущается историк и публицист Александр Бовдунов в Telegram.
Журналист Михаил Мошкин иронизирует над необразованностью Треповой*, наверняка не подозревающей и о том, кто такой Владимир Ленин – «А рэпер Тупак Шакур сказал: «Учиться, учиться, и еще раз учиться».
Ранее сообщалось, что вербовщик Треповой* на Украине признавался ей в любви и вел с ней эмоциональное общение о «котиках». Подробнее – в нашей статье.
*- внесена в список террористов в РФ.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России