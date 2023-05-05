Сенатор Джабаров назвал хамством нападение депутата Рады на представителя России на ПАЧЭС

Украинская делегация показала свое хамство, напав на представителя России на полях саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Таким мнением поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Депутат Верховной рады Александр Мариковский напал на члена делегации РФ Валерия Ставицкого, который пытался помешать провокации с украинским флагом в эфире российского телеканала. Сенатор отметил, что киевский режим подобным поведением опозорил себя.
«Это хамское поведение», — сказал Джабаров в беседе с изданием «Парламентская газета».
Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп обсудили драку на саммите ПАЧЭС.