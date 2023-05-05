Жители Белгорода возмутились покраской бордюров в городе в цвета украинского флага

По мнению белгородцев, дворники в этой ситуации оказались ни при чем, поскольку они работали той краской, которую им выдало начальство. В связи с этим горожане призвали наказать тех, кто решал, в какие конкретно цвета покрасить бордюры, пишет портал «Открытый Белгород».