Жители Белгорода возмутились покраской бордюров в городе в цвета украинского флага

Жители Белгорода заметили на одной из улиц города бордюры, окрашенные в желтый и голубой цвета, напоминающие украинский флаг.
Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. Люди сочли подобную окраску неподобающей в условиях проведения СВО, поэтому пожаловались в местную администрацию.
«Как вы считаете, в сложившейся обстановке перед праздником 9 Мая раскрашивать так бордюры правильно? Это кошмар и позор», — написал один из интернет-пользователей.
По мнению белгородцев, дворники в этой ситуации оказались ни при чем, поскольку они работали той краской, которую им выдало начальство. В связи с этим горожане призвали наказать тех, кто решал, в какие конкретно цвета покрасить бордюры, пишет портал «Открытый Белгород».