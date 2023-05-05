Президент Чехии Павел преподнес Зеленскому любопытный подарок

Чешский президент Петр Павел преподнес коллеге из Украины Владимиру Зеленскому в подарок пистолет. Об этом он рассказал в Twitter.
Павел и глава Словакии Зузана Чапутова посетили Киев 28 апреля. Во время визита чешский лидер презентовал Зеленскому пистолет.
«В знак уважения к героизму Украины я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22. Вручение ордена Белого льва описывает мужество, с которым Зеленский стоит во главе своего народа», — отметил Павел.
Ранее Владимир Зеленский в интервью скандинавской прессе рассказал, что носит с собой пистолет на случай, если «придется отстреливаться». По его словам, он регулярно тренируется.