Политолог Марков допустил усиление давления Евросоюза на Венгрию

Эксперт в беседе с изданием «Лента.ру» отметил, что глава правительства республики Виктор Орбан уже жаловался на подобное давление. По словам Маркова, Запад испытывает неприязнь к премьеру, поэтому США и ЕС предпримут все усилия, чтобы «сковырнуть» его.