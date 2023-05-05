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Политолог Марков допустил усиление давления Евросоюза на Венгрию

Политика
Политолог Марков допустил усиление давления Евросоюза на Венгрию

Европейский союз попытается усилить прессинг на Венгрию, сократив ее бюджет. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.

Эксперт в беседе с изданием «Лента.ру» отметил, что глава правительства республики Виктор Орбан уже жаловался на подобное давление. По словам Маркова, Запад испытывает неприязнь к премьеру, поэтому США и ЕС предпримут все усилия, чтобы «сковырнуть» его.

«В ЕС будут пытаться урезать бюджеты Венгрии, забрать у нее деньги, но это все в рамках большой борьбы», — объяснил Марков.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что не верит в финансовую помощь венгерским фермерам со стороны Еврокомиссии.

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