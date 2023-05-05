Политолог Марков допустил усиление давления Евросоюза на Венгрию

Европейский союз попытается усилить прессинг на Венгрию, сократив ее бюджет. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.
Эксперт в беседе с изданием «Лента.ру» отметил, что глава правительства республики Виктор Орбан уже жаловался на подобное давление. По словам Маркова, Запад испытывает неприязнь к премьеру, поэтому США и ЕС предпримут все усилия, чтобы «сковырнуть» его.
«В ЕС будут пытаться урезать бюджеты Венгрии, забрать у нее деньги, но это все в рамках большой борьбы», — объяснил Марков.
Ранее Виктор Орбан сообщил, что не верит в финансовую помощь венгерским фермерам со стороны Еврокомиссии.