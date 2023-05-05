Правительство Ирландии будет выплачивать украинцам пособия, чтобы они вернулись домой

В настоящее время Ирландия предоставляет украинским беженцам «временную защиту», которая будет действовать до марта 2024 года. Однако правительство страны уже обсуждает вопрос о введении новых мер, которые могут побудить украинцев вернуться домой. В частности им могут начать выплачивать социальные пособия.