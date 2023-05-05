Правительство Ирландии будет выплачивать украинцам пособия, чтобы они вернулись домой

Власти Ирландии планируют запустить программу «стимулирования добровольного возвращения» для украинских беженцев. По данным СМИ, им будут выплачивать пособия, чтобы побудить их к возвращению на родину.
В настоящее время Ирландия предоставляет украинским беженцам «временную защиту», которая будет действовать до марта 2024 года. Однако правительство страны уже обсуждает вопрос о введении новых мер, которые могут побудить украинцев вернуться домой. В частности им могут начать выплачивать социальные пособия.
«Правительство должно изучить возможность выплаты социального пособия украинцам как способ побудить их вернуться домой, когда закончится директива о временной защите», — сообщает Irish Examiner.
Согласно результатам опроса, проведенного организацией Ukrainian Action in Ireland, около 41% украинцев планируют остаться в Ирландии навсегда. Еще 32% беженцев не уверены в своих планах, а 24% граждан Украины намерены вернуться на родину.