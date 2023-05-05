Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области перевезут вглубь региона ради безопасности

Балицкий подчеркнул, что решение было принято в целях обеспечения безопасности населения. По его словам, за последние несколько дней Вооруженные силы Украины усилили обстрелы приграничных деревень и сел. В первую очередь вглубь региона будут перевозить детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений.