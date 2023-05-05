Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области перевезут вглубь региона ради безопасности

Власти Запорожской области приняли решение перевезти жителей 18 населенных пунктов вглубь региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий.
Балицкий подчеркнул, что решение было принято в целях обеспечения безопасности населения. По его словам, за последние несколько дней Вооруженные силы Украины усилили обстрелы приграничных деревень и сел. В первую очередь вглубь региона будут перевозить детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений.
«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание», — заявил он на своем канале в Telegram.
Всего в список вошли 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Пологи, Конские Раздоры и Розовка. Также в него включили город Энергодар.