С Новым Годом!

Asia Times: Зеленский подготовился бежать из Украины сразу после атаки беспилотников на Кремль

Политика
Asia Times: Зеленский подготовился бежать из Украины сразу после атаки беспилотников на Кремль

Украинский президент Владимир Зеленский оказался за территорией страны после атаки беспилотников на Кремль неслучайно. К такому выводу пришел журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Он заметил, что все это время у главы страны был план.

«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — указал на странность автор.

Обозреватель подчеркнул, что подобное поведение говорит о страхе Зеленского за жизнь. Такой удачный побег из страны помог ему предусмотреть пути для отступления на случай провала.

#зеленский #атака #кремль