Украинский президент Владимир Зеленский оказался за территорией страны после атаки беспилотников на Кремль неслучайно. К такому выводу пришел журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
Он заметил, что все это время у главы страны был план.
«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — указал на странность автор.
Обозреватель подчеркнул, что подобное поведение говорит о страхе Зеленского за жизнь. Такой удачный побег из страны помог ему предусмотреть пути для отступления на случай провала.