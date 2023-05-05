В Татарстане заметно подешевели огурцы

Эксперты Татарстанстата зафиксировали снижение цен на ряд важных продуктов питания.
По данным ведомства, к началу мая в Татарстане произошла корректировка стоимости в сторону снижения на некоторые основные продукты. Наиболее существенно (на 6,55%) подешевели огурцов (до 165,38 рубля за один килограмм). При этом цены на них снижаются уже третью неделю подряд, сообщает «Реальное время».
Среди популярных продуктов, которые тоже падают в цене, упоминаются помидоры, гречка и куриные яйца. Довольно продолжительное время стабильными остаются цены на сливочное масло, ржаной и ржано-пшеничный хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.