Резников попросил Германию вступить в «морскую коалицию» для поставок Киеву боевых кораблей

Глава минобороны Украины Алексей Резников призвал Германию присоединиться к так называемой морской коалиции, чтобы начать поставки военных кораблей для ВСУ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
По словам министра, у партнеров Киева уже имеется «танковая коалиция» и напомнил о уже существующем формате «Рамштайн».
«Уже некоторые наши европейские партнеры в составе этой (морской) коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью», — заявил Резников.
Помимо этого он подчеркнул, что главной задачей «морской коалиции» должно стать усиление украинских ВМС.