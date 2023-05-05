ООН сообщила о предстоящей встрече высокого уровня по зерновому соглашению

Организация Объединенных Наций анонсировала встречу высокого уровня по зерновому соглашению. Она состоится на следующей неделе в Стамбуле.
По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, мероприятие намечено на 12 мая. Обсуждению сделки будет предшествовать техническое заседание, необходимое для подготовки к дискуссиям.
«Мы надеемся на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами с целью преодоления трудностей и работаем над продолжением и полной реализацией инициативы», — заявил Хак.
Ранее о перспективах договоренностей высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, шансы на дальнейшее продление сделки невелики.