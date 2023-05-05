Назван объем заполненности европейских хранилищ газа

Рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке составит только 4%, а после сокращения поставок российского топлива импорт СПГ со стороны европейских стран существенно вырос. Осложняется ситуация и тем, что экономика Китая начала восстанавливаться, в связи с чем потребность КНР в таком виде газа также растет.