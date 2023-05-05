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Назван объем заполненности европейских хранилищ газа

Экономика
Назван объем заполненности европейских хранилищ газа

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы составляет 55%, что больше показателя последних пяти лет в 35%. Такое количество топлива поддержит европейский энергорынок после окончания отопительного сезона, однако есть сложности, свидетельствует отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке составит только 4%, а после сокращения поставок российского топлива импорт СПГ со стороны европейских стран существенно вырос. Осложняется ситуация и тем, что экономика Китая начала восстанавливаться, в связи с чем потребность КНР в таком виде газа также растет.

При этом метеорологи прогнозируют жаркое лето и очень холодную зиму в европейских странах в 2023-2024 годах.

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