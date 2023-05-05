Десятки тысяч убитых и раненых бойцов ЧВК «Вагнер» лежат на совести тех, кто не выдавал боеприпасы — Пригожин

Нехватка боеприпасов ведет к росту санитарных потерь. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, гибель и ранение десятков тысяч бойцов лежит на совести тех, кто не выдавал снаряды.
Пригожин рассказал о причинах снятия генерал-полковника Михаила Мизинцева с должности заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению. По его словам, Мизинцев прагматично подошел к боеприпасам и вооружению и самостоятельно посещал дальневосточные арсеналы для изучения их состояния. Как утверждает Пригожин, там находилось большое количество боеприпасов непригодной четвертой категории.
«Эта четвертая категория бережно Мизинцевым собиралась: боеприпас к боеприпасу, гильзы к боевой части и так далее, все комплектовалось. Эти скомплектованные боеприпасы он передавал их как нам, так и в другие подразделения», — заявил основатель «оркестра».
Пригожин также заявил, что поставил задачу перед специалистами высокого уровня рассчитать степень влияния отсутствия боеприпасов на санитарные потери. По его словам, при 100% обеспечении боеприпасами максимально допустимые потери составляют 10% в месяц. При выдаче 32% боеприпасов, как в случае с обеспечением ЧВК «Вагнер», этот показатель увеличивается до 27% в месяц.
«Та разница убитых и раненых, а их десятки тысяч человек, она лежит на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы», — подчеркнул он.
Евгений Пригожин ранее заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» будут выведены из Бахмута 10 мая из-за острой нехватки боеприпасов. По его словам, подразделения «оркестра» попали в немилость «завистливых околовоенных бюрократов».