Десятки тысяч убитых и раненых бойцов ЧВК «Вагнер» лежат на совести тех, кто не выдавал боеприпасы — Пригожин

Пригожин также заявил, что поставил задачу перед специалистами высокого уровня рассчитать степень влияния отсутствия боеприпасов на санитарные потери. По его словам, при 100% обеспечении боеприпасами максимально допустимые потери составляют 10% в месяц. При выдаче 32% боеприпасов, как в случае с обеспечением ЧВК «Вагнер», этот показатель увеличивается до 27% в месяц.