Жесткий ответ Москвы на удары дронов по Кремлю собьет спесь украинской элиты, которая ликует от этого события. Киевский политолог Василь Вакаров спустил своих сограждан с небес на землю.
Ночью 3 мая два украинских беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию российского лидера Владимира Путина. Это происшествие настолько порадовало украинских госслужащих, что они принялись активно поддерживать террористические акты киевского режима.
В частности, руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский даже сообщил о планах создать марки с горящим зданием Администрации президента РФ. Вакаров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметил, что ответная реакция Кремля поставит украинский истеблишмент на место.
«Помните, когда взорвали Крымский мост? Он марочку выпускает! Сейчас что он делает? Тоже марочку! (Глупец) – но из-за такого должны страдать десятки миллионов украинцев?» — возмутился политолог.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение об атаке на резиденцию Путина принял Вашингтон. Киев, по его словам, делал лишь то, что ему приказали.