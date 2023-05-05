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Политолог Вакаров поставил на место украинцев, ликующих от атаки БПЛА на Кремль

Политика
Политолог Вакаров поставил на место украинцев, ликующих от атаки БПЛА на Кремль

Жесткий ответ Москвы на удары дронов по Кремлю собьет спесь украинской элиты, которая ликует от этого события. Киевский политолог Василь Вакаров спустил своих сограждан с небес на землю.

Ночью 3 мая два украинских беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию российского лидера Владимира Путина. Это происшествие настолько порадовало украинских госслужащих, что они принялись активно поддерживать террористические акты киевского режима.

В частности, руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский даже сообщил о планах создать марки с горящим зданием Администрации президента РФ. Вакаров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметил, что ответная реакция Кремля поставит украинский истеблишмент на место.

«Помните, когда взорвали Крымский мост? Он марочку выпускает! Сейчас что он делает? Тоже марочку! (Глупец) – но из-за такого должны страдать десятки миллионов украинцев?» — возмутился политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение об атаке на резиденцию Путина принял Вашингтон. Киев, по его словам, делал лишь то, что ему приказали.

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