«Краеугольная проблематика СВО». Самонкин призвал срочно выделить снаряды ЧВК «Вагнер»

Как заметил Самонкин в беседе с «Политикой Сегодня», именно «оркестранты» сражаются на самых опасных участках фронта, на которые, по его словам, простые военнослужащие «не решились бы». Эксперт выразил уверенность в том, что вопрос побед с начала 2023 года — от Соледара до крупных наступлений и ситуации вокруг Бахмута — это заслуги ЧВК «Вагнер».