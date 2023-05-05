«Краеугольная проблематика СВО». Самонкин призвал срочно выделить снаряды ЧВК «Вагнер»

Возможная сдача российскими силами Бахмута (Артемовска) станет крупнейшим поражением и ослабит боевой дух военнослужащих на всех линиях СВО. Таким образом политолог Юрий Самонкин прокомментировал заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о планируемом на 10 мая выводе «оркестрантов» из Бахмута.
Петербургский бизнесмен предупредил, что «музыканты» передадут позиции подразделениям Минобороны РФ, поскольку «снарядный голод» не оставляет шансов на сдерживание натиска противника, и они «обречены на бессмысленную гибель».
Оставшиеся бойцы ЧВК будут выведены в тыловые лагеря, хотя при наличии боеприпасов наемники намеревались уже к 9 мая 2023 года взять под контроль Бахмут, уточнил Пригожин.
Как заметил Самонкин в беседе с «Политикой Сегодня», именно «оркестранты» сражаются на самых опасных участках фронта, на которые, по его словам, простые военнослужащие «не решились бы». Эксперт выразил уверенность в том, что вопрос побед с начала 2023 года — от Соледара до крупных наступлений и ситуации вокруг Бахмута — это заслуги ЧВК «Вагнер».
«Мне кажется, что в данной ситуации государству нужно уже сегодня вечером договариваться с ЧВК "Вагнер" и оказывать необходимую помощь, проводить срочные переговоры, заседания по этой теме, потому что проблематика, которая была озвучена Евгением Викторовичем, — это краеугольная проблематика СВО», — констатировал Самонкин.
Самонкин убежден, что и государству в целом, и отдельно взятым чиновникам, которые отвечают за СВО, крайне необходимо еще раз внимательно пересмотреть заявление Пригожина.
«Если мы ее не решим [проблему со снарядами и, соответственно, нахождением ЧВК "Вагнер" в Бахмуте — прим. ред.], то, к сожалению, мы завязнем на долгое противостояние, а там же не только ВСУ — это квазивойна Североатлантического альянса против России», — подчеркнул собеседник «ПС».
Поэтому, по мнению Самонкина, позиция «оркестрантов» правильная, и «критика оправдана». Чиновникам нужно «пойти на контакт» как можно скорее, обеспечив всю необходимую помощь и поддержку в преддверии 9 Мая и анонсированных широкомасштабных контрнаступлений, которыми грозит Киев, заключил политолог.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал обращение Евгения Пригожина к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, президенту РФ Владимиру Путину и россиянам по ситуации в Бахмуте и призвал их отреагировать на просьбу ЧВК.