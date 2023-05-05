Звезда «Обыкновенного чуда» Андрей Леонов передал в зону СВО личный автомобиль

Актер театра и кино, а также озвучивания и дубляжа Андрей Леонов открыто поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Народный артист России даже отправил в зону ее проведения свой личный автомобиль.
Как сообщает kp.ru, вместе с транспортным средством звезда мелодрамы Марка Захарова «Обыкновенное чудо» также отправила в зону СВО гуманитарную помощь.
О намерении Леонова поддержать участников СВО стало известно в конце апреля. Как ранее сообщили в пресс-службе «Ленкома Марка Захарова», актер намеревался передать свой автомобиль вместе с необходимыми воинам вещами и амуницией в дар медицинским службам.