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Звезда «Обыкновенного чуда» Андрей Леонов передал в зону СВО личный автомобиль

Шоу-бизнес
Звезда «Обыкновенного чуда» Андрей Леонов передал в зону СВО личный автомобиль

Актер театра и кино, а также озвучивания и дубляжа Андрей Леонов открыто поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Народный артист России даже отправил в зону ее проведения свой личный автомобиль.

Как сообщает kp.ru, вместе с транспортным средством звезда мелодрамы Марка Захарова «Обыкновенное чудо» также отправила в зону СВО гуманитарную помощь.

О намерении Леонова поддержать участников СВО стало известно в конце апреля. Как ранее сообщили в пресс-службе «Ленкома Марка Захарова», актер намеревался передать свой автомобиль вместе с необходимыми воинам вещами и амуницией в дар медицинским службам.

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