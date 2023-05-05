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Аналитики China Daily спрогнозировали большие проблемы для США при отказе Китая от доллара

Экономика
Аналитики China Daily спрогнозировали большие проблемы для США при отказе Китая от доллара

США ждут большие проблемы в случае полного отказа Китая от доллара, пишут журналисты издания China Daily.

Американская нацвалюта стремительно теряет авторитет на международной арене из-за растущего госдолга США, резких колебаний курса доллара и неопределенности в повышении ключевых ставок, отметили аналитики. По их словам, недавно о переходе на юань для оплаты импорта из КНР объявила Аргентина. Россия, Бразилия, Франция, а также еще ряд стран АСЕАН также приняли решение об использовании юаня и нацвалют в рамках сделок с Китаем.

Вашингтон столкнется с тяжелыми последствиями полного отказа Пекина от доллара, считают эксперты. Они напомнили, что объемы поставок китайских товаров на рынки развивающихся стран уже превысили экспорт в США, Японию и ЕС.

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