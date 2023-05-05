Аналитики China Daily спрогнозировали большие проблемы для США при отказе Китая от доллара

Американская нацвалюта стремительно теряет авторитет на международной арене из-за растущего госдолга США, резких колебаний курса доллара и неопределенности в повышении ключевых ставок, отметили аналитики. По их словам, недавно о переходе на юань для оплаты импорта из КНР объявила Аргентина. Россия, Бразилия, Франция, а также еще ряд стран АСЕАН также приняли решение об использовании юаня и нацвалют в рамках сделок с Китаем.