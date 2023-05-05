В Ставропольском крае задержали мужчину, планировавшего примкнуть к боевикам ВСУ

В отношении гражданина возбудили уголовное дело за государственную измену. Известно, что злоумышленник вступил в ряды националистического батальона «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Он хотел транзитом через Турцию попасть на Украину для участия в боевых действиях.