«Надеюсь, что все необходимые решения и меры будут незамедлительно приняты»: Миронов призвал обратить внимание на обращение Пригожина

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к российским военачальникам и Верховному главнокомандующему в связи со «снарядным голодом» и потерями среди «музыкантов», которые растут в геометрической прогрессии из-за отсутствия боеприпасов. Он сообщил о решении вывести бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) 10 мая и передать позиции регулярной армии.