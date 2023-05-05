«Надеюсь, что все необходимые решения и меры будут незамедлительно приняты»: Миронов призвал обратить внимание на обращение Пригожина

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на фоне ситуации с нехваткой боеприпасов у «оркестра» и призвал принять необходимые меры для решения этой проблемы.
Политик подчеркнул, что Пригожин — настоящий патриот России, который никогда не бросает слов на ветер.
«Если он так говорит о подобной чрезвычайной ситуации, значит, так оно и есть», — пишет Миронов в своем Telegram-канале.
Также глава «Справедливой России» добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» — патриоты и защитники Родины.
«Я очень надеюсь, что все необходимые решения и меры — и прежде всего со стороны Верховного главнокомандующего — будут незамедлительно приняты. Победа будет за нами!» — подытожил он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к российским военачальникам и Верховному главнокомандующему в связи со «снарядным голодом» и потерями среди «музыкантов», которые растут в геометрической прогрессии из-за отсутствия боеприпасов. Он сообщил о решении вывести бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) 10 мая и передать позиции регулярной армии.