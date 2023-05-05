Леонков указал на высокую значимость удара ВКС РФ по базе с наемниками на севере Украины

Уничтожение пункта дислокации присоединившихся к ВСУ иностранных наемников имеет высокую значимость в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил аналитик Алексей Леонков.
В комментарии для издания «Известия» он отметил, что удар ВКС РФ по базе в Черниговской области является плановым.
«Мы инструкторов уже не раз выносили — и на Яворовском полигоне, и под Ивано-Франковском. Накрывали их и в штабах», — рассказал собеседник журналистов.
По словам эксперта, уничтожение наемников осуществляется сразу после того, как разведка обнаруживает их место расположения. В связи с этим Леонков отметил, что и группа киберспециалистов, ранее отправленная на Украину, будет выявлена и нейтрализована.