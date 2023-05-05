«Боится мести». Зеленский испугался возвращаться на Украину после атаки на Кремль

Президент Украины тайно «колесил» по Евросоюзу во время и после атаки украинского БПЛА на Кремль, опасаясь российских спецслужб. Особую осторожность Владимира Зеленского и его опасения по поводу российской мести косвенно подтвердили власти Германии.
Накануне берлинская полиция начала расследование «по подозрению в государственной измене» после того, как один из служащих раскрыл гостайну — анонимный полицейский сообщил немецкому изданию Badische Zeitung, что Зеленский прибудет в Берлин 13 мая.
«Недопустимо, чтобы заголовки газет ставились выше, чем надежность полиции Берлина и доверие [Зеленского], оказанное нам. Поэтому я и поручила Государственному уголовному управлению провести расследование по делу о тайной измене», — заявила начальник полиции Берлина Барбара Словик.
После заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведева о том, что теракт не оставил никаких вариантов, «кроме физического устранения Зеленского и его клики», даты визитов украинского президента в страны ЕС тщательно скрываются.
Эксперты уверены, что демонстративный теракт в Кремле был психологической атакой, от которой лживо открещиваются Вашингтон и Киев.
Имиджевый удар по Кремлю
После того, как информация о визите президента Украины в Германию перестала быть тайной, он спонтанно решил остановиться в Хельсинки и не ехать в Берлин. Возвращаться на родину Зеленский также пока не планирует, заявил его пресс-секретарь.
Оснований для задержки нет: власти Финляндии отказали Киеву в поставке самолетов, переговоры окончены, так как зашли в тупик. Единственный повод для таких решений — угрозы со стороны Медведева.
«[Зеленский] не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница…» — отметил замглавы Совбеза РФ в Telegram.
Все ближайшее окружение Зеленского также выехало из Украины, сообщил 5 мая экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Едва ли это случайность — офис президента попросту опасается российского ответа.
ВСУ и НАТО попытались нанести России имиджевую атаку, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. И ответ может быть равноценным.
«Провокация была скоординирована и Зеленский принял решение выехать в скандинавские страны. Сейчас он опасается, ждет, чем закончится эта выходка со стороны ВСУ и СБУ. Это имиджевая атака, политическая — два "комара" прилетело. Никакого военного, стратегического урона они нанести не могут, а вот имиджевый — да», — рассказал Кошкин корреспонденту «ПС».
Важно, что теракт в Москве был организован сразу после отъезда Зеленского – ему вдруг «понадобились заграничные встречи, которые ничего не решают», подчеркнул политолог. Как говорится — на воре и шапка горит.
Каков будет ответ?
Без ведома «хозяев» киевский режим не мог совершить теракт в Кремле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Возможно, именно поэтому в МИД намекают, что радикального ответа Россия давать не планирует: воинствующий настрой Медевева на «ликвидацию Зеленского» в ведомстве подтверждать не спешат.
«Мы будем отвечать не разговорами о том, "casus belli" это или нет. А будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много. Есть такая пословица: "Русские долго запрягают…"» — заявил Лавров.
Политолог и экс-депутат Госдумы Сергей Марков и вовсе полагает, что никакой охоты за Зеленским российские спецслужбы вести не будут, поскольку это не настоящий лидер Украины, а «марионетка». Но не исключает разные варианты развития событий.
«США могут легко заменить одну марионетку на другую и сильно ситуация не изменится. Но и запрета на ликвидацию Зеленского больше нет», — отметил Марков в Telegram.
Возможно, силы российского командования будут брошены не на «ликвидацию» Зеленского, а на поиск «прозевавших» БПЛА чиновников и корректировку системы безопасности внутри страны. Журналистка Наталия Осс подчеркивает, что удар по Кремлю приходится на майские праздники — из-за этого ПВО якобы не среагировали вовремя и не сбили украинский БПЛА еще на подлете, поскольку долго ждали команды «сверху».
«Охота, рыбалка, Сочи и Дубай (ранее Париж и Лондон) сами себя не выгуляют. И бьют именно в эти дни. Эта благополучная расслабленность мирного времени невозможна в военное. Те, кто принимает решения, не могут себе позволить "после праздников"», — пишет Осс в Telegram.
Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что Зеленского «обуяла паника» после атаки дронов на Кремль, а интересные события «только начинаются». Подробнее – в нашей статье.