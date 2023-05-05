Еще четыре региона России запретили использование беспилотников с 5 по 9 мая

Власти еще четырех российских регионов ввели запрет на использование беспилотников в период майских праздников.
Так, в Республике Алтай запуск дронов запрещен с 5 по 10 мая, в Приамурье — с 6 по 9 мая, а в Калининграде — только 9 мая. Также в список попала и Кемеровская область, где запрет распространяется с 00:00 субботы до 24:00 вторника.
«С 10 мая исключение сделано только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке», — подчеркнул глава региона Сергей Цивилев.
На сегодняшний день 47 регионов страны запретили использовать БПЛА. В их числе Москва, Петербург, Крым и другие.