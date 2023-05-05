Казусы западных политиков составили топ-5 провалов на международной арене

Западное сообщество не перестает удивлять международную арену своими недальновидными выходками. Российские журналисты составили топ-5 самых запоминающихся европейских провалов.
Как пишут авторы «Народных Новостей», западные политики из-за собственных поступков зачастую оказываются в неудобном положении и дают повод для бурных обсуждений как в средствах массовой информации, так и в Сети.
Так, например, под шквал критики попал глава французского минфина Брюно Ле Мэр, который представил в массы свое произведение, содержащее постельные сцены. Другой скандал произошел на фоне неразумных трат чиновников Евросоюза. Выяснилось, что госслужащие расходовали бюджетные средства на поездки.
Среди громких историй значатся вечеринки экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона во время пандемии и дорогостоящая прогулка по воздуху госслужащих из Соединенного Королевства. Также отметился еще один экс-руководитель Правительства Великобритании Гордон Браун. В интернет-пространство попала запись, на которой он обругал пенсионерку прямо на улице.