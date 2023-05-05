Казусы западных политиков составили топ-5 провалов на международной арене

Среди громких историй значатся вечеринки экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона во время пандемии и дорогостоящая прогулка по воздуху госслужащих из Соединенного Королевства. Также отметился еще один экс-руководитель Правительства Великобритании Гордон Браун. В интернет-пространство попала запись, на которой он обругал пенсионерку прямо на улице.