Политолог Кошкин допустил появление новой организации на замену ООН

Организацию Объединенных Наций в будущем может заменить другая площадка. К такому выводу пришел заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
В разговоре с изданием «ПолитРоссия» эксперт отметил, что такие объединения, как БРИКС и ШОС, получают все большее признания. Многие страны изъявляют желание вступить в эти альянсы.
«Не исключено, что именно на этой базе в будущем появится площадка, авторитет которой будет как минимум равен ООН. Мир динамично развивается, так что не исключено, что эта перспектива не такого уж и далекого будущего», — объяснил Кошкин.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты не позволят перенести штаб-квартиру Организации из Нью-Йорка.