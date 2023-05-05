Польша превратила в шоу снос памятника бойцам Красной Армии в Глубчице

Установленный в польском городе Глубчице памятник Благодарности Красной армии снесли в преддверии 9 Мая. Местные СМИ транслировали это в прямом эфире.
Таким образом польское телевидение пыталось устроить из сноса монумента реалити-шоу. Памятник был установлен на месте захоронения более 500 освободителей Польши от фашистских захватчиков.
Монумент начали разрушать с помощью тяжелой техники, которую заблаговременно пригнали к памятнику. За ходом работ наблюдали представители местных властей и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.
За последнее время в Польше было уничтожено множество памятников, связанных с СССР. Там также переименовывают улицы, проспекты и площади.