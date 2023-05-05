Премьер Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей» и пожелал стране мира

Часть современной Украины является «древней венгерской землей». Именно поэтому Будапешт вдвойне заинтересован в скорейшем достижении мира, заявил премьер-министр европейского государства Виктор Орбан.
В эфире радиостанции «Кошут» политик также рассказал, когда закончится вооруженный конфликт. По его словам, кризис завершится лишь после отказа Запада от дальнейшего финансирования Киева.
Заявление Орбана уже поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Украина существует лишь благодаря вложениям спонсоров.