Власти Польши приостановили работу пограничного КПП «Дорогуск» из-за протеста перевозчиков

Пограничная служба Польши приостановила оформление грузовых автомобилей на въезд и выезд перед пунктом пропуска «Дорогуск», расположенном на границе с Волынской областью Украины. Поводом для этого послужила акция протеста польских перевозчиков.
Масштабная акция протеста началась в пятницу, 5 мая. Перевозчики заблокировали проезд к КПП, пообещав пропускать лишь одну машину в час. По словам представителей Ассоциации польских транспортных компаний, протестующие пытаются добиться изменения системы разрешений, выдаваемых Украиной.
Участники протестной акции утверждают, что у них есть доказательства произвольной интерпретации правил украинской стороной. Они подчеркивают, что пограничники регулярно выставляют крупные штрафы польским перевозчикам, сумма которых может достигать 800 евро. Из-за постоянной неразберихи на пункте пропуска регулярно образуются крупные пробки. Летом 2022 года они достигали 40 километров в длину.