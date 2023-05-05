Власти Польши приостановили работу пограничного КПП «Дорогуск» из-за протеста перевозчиков

Участники протестной акции утверждают, что у них есть доказательства произвольной интерпретации правил украинской стороной. Они подчеркивают, что пограничники регулярно выставляют крупные штрафы польским перевозчикам, сумма которых может достигать 800 евро. Из-за постоянной неразберихи на пункте пропуска регулярно образуются крупные пробки. Летом 2022 года они достигали 40 километров в длину.