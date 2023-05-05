Экс-президент Германии Гаук обрушился на Меркель и Шредера за связи с Россией

Бывшие главы Правительства ФРГ Ангела Меркель и Герхард Шредер разрешили России использовать себя для достижения своих интересов в Европе. Таким мнением поделился экс-президент Германии Йоахим Гаук в беседе с газетой Tagesspiegel.
Бывший немецкий лидер подчеркнул, что из-за Шредера пострадала репутация Берлина на международной арене. Меркель, в свою очередь, совершила оплошность, продвигая проекты «Северный поток» и «Северный поток — 2». Гаук заявил, что решение по газопроводам «еще больше подсадило ФРГ на газ из РФ».
Ранее Ангела Меркель призвала международное сообщество «не сужать свой кругозор» и оставаться открытым для контактов между Россией и Украиной.