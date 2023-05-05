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Путин пригласил президента Таджикистана в Россию для празднования Дня Победы

Политика
Путин пригласил президента Таджикистана в Россию для празднования Дня Победы

Российский лидер Владимир Путин предложил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону посетить Москву для празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы зарубежного государства.

Телефонный разговор двух политиков состоялся в пятницу. Уточняется, что президенты также поздравили друг друга с предстоящей 78-й годовщиной Победы над нацизмом.

«Уважаемый Владимир Путин пригласил лидера нации посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», сказано в сообщении.

Между тем свое согласие посетить столицу РФ 8-9 мая дал президент Киргизии Садыр Жапаров. Политик проведет переговоры с Путиным, а также составит ему компанию на параде Победы.

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