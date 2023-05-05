NetEase: нетипичный ответ Захаровой на вопиющую наглость Польши поразил китайцев

Жесткая реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на захват школы при посольстве в Варшаве не только демонстрирует силу России, но и является недвусмысленным сигналом Польше. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.
29 апреля польские власти и полиция ворвались в варшавское учебное заведение при российском посольстве и потребовали сотрудников покинуть здание. В МИД РФ такие действия расценили как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — подчеркнула Захарова.
Авторы статьи обратили внимание, что отношения между Польшей и РФ остаются напряженными уже много лет. После начала спецоперации Варшава присоединилась к антироссийским санкциям Запада, что еще больше обострило ситуацию. Польские власти решительно осудили действия Москвы, но при этом продолжали способствовать продолжению конфликта на Украине.
Еще одним недружественным шагом со стороны Варшавы стал захват школы при российском посольстве. Захарова заявила, что РФ имеет право разорвать дипломатические отношения с республикой, но от этого могут пострадать проживающие в Польше россияне. По мнению китайских экспертов, слова дипломата могут иметь два значения.
«Прежде всего, если Польша продолжит провоцировать Россию, то Москва нанесет ответный удар, разорвав дипломатические отношения. <…> Во-вторых, Захарова хотела донести до внешнего мира, что реакция российского правительства была сдержанной. Это показывает, что РФ уделяет внимание благополучию народа и своему международному имиджу», — говорится в публикации.
В NetEase посчитали ответ Захаровой «превосходным», поскольку он не только демонстрирует «силу великой державы», но и представляет определенную угрозу для Польши: если Варшава продолжит провоцировать Москву, то в следующий раз ее реакция уже не будет такой мягкой.
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