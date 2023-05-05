NetEase: нетипичный ответ Захаровой на вопиющую наглость Польши поразил китайцев

Авторы статьи обратили внимание, что отношения между Польшей и РФ остаются напряженными уже много лет. После начала спецоперации Варшава присоединилась к антироссийским санкциям Запада, что еще больше обострило ситуацию. Польские власти решительно осудили действия Москвы, но при этом продолжали способствовать продолжению конфликта на Украине.