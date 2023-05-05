Политолог Шеин объяснил, зачем Великобритания присоединилась к азиатскому экономическому мегаальянсу

Как пишет еженедельный журнал «Профиль», несмотря на пафосную риторику британских властей по поводу присоединения к ВПТТП, проект «Глобальная Британия» реализуется в большей степени условными мерами, которые мало содействуют укреплению позиции Соединенного Королевства в мировой иерархии, отметил эксперт.