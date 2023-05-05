Политолог Шеин объяснил, зачем Великобритания присоединилась к азиатскому экономическому мегаальянсу

Правительство Риши Сунака пытается представить присоединение Лондона к обновленной версии соглашения о Транстихоокеанском партнерстве как большой успех своей дипломатии. О целях данного шага рассказал научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», несмотря на пафосную риторику британских властей по поводу присоединения к ВПТТП, проект «Глобальная Британия» реализуется в большей степени условными мерами, которые мало содействуют укреплению позиции Соединенного Королевства в мировой иерархии, отметил эксперт.
По словам Шеина, экономическая составляющая британского участия в ВПТТП уступает стратегическим выгодам. Британия снова хочет стать глобальным игроком в мировой политике. Кроме того, в преддверии будущих выборов Сунак успехами внешней политики пытается заретушировать внутренние проблемы страны, пояснил политолог.
Помимо этого, британцы получают право голоса при принятии нового кандидата в элитный индо-тихоокеанский экономический клуб, которое наделяет Лондон большей свободой маневра и политического веса, добавил специалист.