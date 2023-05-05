«Драматический момент». Пашинян скрытно готовит Армению к выходу из ОДКБ

Выход Армении из состава Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) выглядит как «вполне перспективный» шаг, однако он не соответствует реальным потребностям республики. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев.
Принципиальные моменты, определяющие отношения Армении и ОДКБ, скрытые мотивы армяно-азербайджанского конфликта, а также реакция Москвы на потенциальный отказ Еревана продолжать сотрудничество в рамках организации, в материале «ПС».
Оцените агрессию, пожалуйста
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван испытывает трудности в отношениях с ОДКБ. Во время выступления в Пражском центре трансатлантических отношений политик вновь пожаловался на невыполнение союзом определенных обязательств перед республикой.
В частности, Армению не устраивает, что организация не готова дать политическую оценку действиям Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
«В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям [Пашинян отказался подписывать два ключевых документа: проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении — прим. ред.]. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией, — констатировал Пашинян.
В начале 2023 года Армения отказалась проводить на территории республики учения ОДКБ «Нерушимое братство», назвав их нецелесообразными. Политологи неоднократно обращали внимание на весьма неоднозначную позицию Еревана и его постепенный «дрейф на Запад», среди прочего допуская, что страна может покинуть ОДКБ ради укрепления контактов с США.
Неясность в очередной раз внес и сам Пашинян: по его словам, на Западе думают, что Армения — это «прокcи-правительство России», а на Востоке — что республика проводит прозападную политику. Впрочем, указав на нестабильное положение государства, премьер не стал открыто показывать приверженность какой-либо стороне.
Правда, он в то же время признал, что мониторинговая миссия Евросоюза не дает гарантий безопасности Еревану, и анонсировал визит в Москву. В марте он отрицал возможное прекращение членства в ОДКБ, ссылаясь на то, что организация сама «выходит из Армении».
Отношение к Баку
Рассуждая об участии Армении в ОДКБ, Киреев заметил, что действующее руководство республики с самого начала политической карьеры было принципиально настроено на разрыв отношений с постсоветским пространством, прежде всего, с Россией, и переориентацию на Запад.
«Даже если это несет вред Армении — утрату территорий, возможностей экономического развития, угрозу безопасности — все равно это не значимо в свете того, что для этих элит иметь отношения с Западом очень принципиально», — отметил эксперт.
Следующим немаловажным аспектом политолог назвал интенсивность отношений между странами договора. Государства поддерживают контакты в разной степени, но практически у всех «более приоритетные» отношения с Азербайджаном, нежели с Арменией.
К примеру, существует Организация тюркской солидарности, в которую в том числе входят Казахстан, Киргизия и Азербайджан, или же промышленная кооперация с Белоруссией, а также экономическая и стратегическая зависимость Баку и Москвы: через азербайджанскую территорию осуществляется торговый оборот между Россией и Ираном, напомнил эксперт.
«Армения и Азербайджан имеют неснимаемые противоречия, которые в первую очередь основаны на психологии — представлении о ситуации. Это не отражение того, что мирных отношений достичь невозможно. Просто так видится, что Азербайджан хочет додавить Армению, потому что для него успешно прошла война 2020 года. Несмотря на то, что его одергивают разные стороны конфликта, что надо умерить пыл в плане претензий к Армении, Баку хочет эти претензии реализовать», — рассуждает собеседник «ПС».
Скрытые мотивы конфликта
Армянское руководство в свою очередь использует конфликт с Азербайджаном в качестве «трамплина», чтобы показать, будто бы во всех бедах Еревана виновата Россия. По мнению политических элит, Москва якобы не защитила Армению во время конфликта 2020 года, уточнил Киреев.
«Поэтому обе стороны ведут себя нерационально, причем подталкивают их к этому союзники, в частности США — они провоцируют и Азербайджан, и Армению на повышение уровня претензий друг к другу и к России, потому что это позволяет увеличивать долю внимания к региону», — констатировал эксперт.
В то же время союзники по ОДКБ либо дистанцируются от конфликта, либо поддерживают одну из сторон. Таким образом, разногласия между двумя государствами носят, скорее, мировоззренческий характер. На этом фоне выход Еревана из организации выглядит вполне перспективно, но в реальности такой потенциальный шаг пойдет вразрез с настоящими интересами республики, убежден собеседник издания.
Позиция Москвы
По словам Киреева, на данный момент Армения может обеспечить развитие только за счет региональной кооперации и покровительства со стороны РФ и Ирана. Однако Ереван выбирает те страны, которые не дают никаких гарантий безопасности и возможностей для экономического развития.
Как добавил политолог, Россия заинтересована поддерживать отношения со всеми участниками ОДКБ, но даже несмотря на историческую взаимосвязь, присутствие Армении в союзе для Москвы непринципиально и не является жизненно необходимым для российской концепции безопасности и регионального развития.
Если Армения покинет организацию, то это станет «неприятным и драматическим моментом», но Россия не будет «вставлять палки в колеса» и создавать панику. Напротив, провокаций стоит ожидать с армянской стороны, предпринятых с целью как можно убедительнее продемонстрировать для своего общества бесповоротный разрыв отношений, заключил Киреев.
Ранее «ПС» рассказывала, что стоит за готовностью Никола Пашиняна сдать Нагорный Карабах ради мира с Азербайджаном. Премьер сообщил, что урегулирование конфликта возможно в случае взаимного признания советских границ. При этом заявление прозвучало на фоне визита в республику очередной американской делегации. Подробности — в нашей статье.