«Драматический момент». Пашинян скрытно готовит Армению к выходу из ОДКБ

Правда, он в то же время признал, что мониторинговая миссия Евросоюза не дает гарантий безопасности Еревану, и анонсировал визит в Москву. В марте он отрицал возможное прекращение членства в ОДКБ, ссылаясь на то, что организация сама «выходит из Армении».