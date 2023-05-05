Российские войска уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ на Херсонском направлении

Отмечается, что за минувшие 24 часа российские военные уничтожили несколько артиллерийских орудий украинской армии на Херсонском направлении. По имеющейся информации, в районе населенного пункта Молодежное из строя была выведена самоходка ВСУ «Гвоздика». Кроме того, ВС РФ поразили расчет самоходной гаубицы «Акация» у Садового.