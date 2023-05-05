Депутат Зюганов призвал Минобороны отреагировать на обращение Пригожина по ситуации в Бахмуте

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину и россиянам по ситуации в Бахмуте (Артемовске).
Политик признался, что полностью разделяет обеспокоенность Пригожина из-за «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер». Зюганов призвал российское командование внимательно ознакомиться с обращением основателя «оркестра» и незамедлительно отреагировать на поднятые в нем проблемы.
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» ценой собственных жизней противостоят врагу, за которым стоит «мощь США и их натовских сателлитов». Именно поэтому Зюганов назвал обеспечение «вагнеровцев» всем необходимым вопросом национальной безопасности.
«От имени Народно-патриотических сил России обращаюсь к Верховному главнокомандующему и министру обороны с призывом о принятии исчерпывающих мер для решении кризисной ситуации, в которой оказались бойцы ЧВК "Вагнер"», — заявил Зюганов.
Ранее Евгений Пригожин заявил о принятом решении вывести «музыкантов» из Бахмута из-за острого дефицита боеприпасов. Основатель «оркестра» сообщил, что ЧВК «Вагнер» покинут населенный пункт 10 мая.