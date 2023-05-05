Депутат Зюганов призвал Минобороны отреагировать на обращение Пригожина по ситуации в Бахмуте

Политик признался, что полностью разделяет обеспокоенность Пригожина из-за «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер». Зюганов призвал российское командование внимательно ознакомиться с обращением основателя «оркестра» и незамедлительно отреагировать на поднятые в нем проблемы.