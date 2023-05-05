Американской власти необходимо перестать совершать действия, которые ведут к эскалации украинского кризиса. С таким призывом выступил претендент на должность главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший.
Ранее два украинских беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию российского лидера Владимира Путина. Американский политик, комментируя этот инцидент, призвал Вашингтон перестать усиливать напряженность в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«Представьте, как мы ответили бы, если бы силы, поддерживаемые Россией, организовали атаку беспилотников на Капитолий», — написал он в Twitter.
Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан призвал бывшего президента США Дональда Трампа вернуться в Белый дом. По его словам, это поможет урегулировать украинский кризис.